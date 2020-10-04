وزير التعليم : نعمل على تطبيق القانون الخاص بزيادة مرتبات المعلمين

اطلع رئيس الحكومة، عبد الله الثني، على نتائج اجتماع وزير التعليم، فوزي بومريز، مع لجنة انتخابات المجالس البلدية، والاتفاق على توفير كافة إمكانات وزارة التعليم لهذا العرس الانتخابي لإجراء العملية الانتخابية داخل المؤسسات التعليمية.

وفيما يخص القانون رقم أربعة لسنة 2018 القاضي بزيادة مرتبات المعلمين، أكد وزير التعليم خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة عمل الوزارة على تطبيق هذا القانون، مشيرا إلى أن الوزارة أتمت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتضمين زيادة مرتبات المعلمين في الميزانية التقديرية للعام القادم، وفي انتظار التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا