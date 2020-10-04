عقوب يتابع عمل إدارات الخدمات الصحية وفرق الرصد والتقصي

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة” سعد عقوب، صباح اليوم الاحد، اجتماعا مع مدراء إدارات الخدمات الصحية بالبلديات من شرق وغرب وجنوب البلاد بحضور عدد من مدراء الادارات بديوان وزارة الصحة، لمناقشة جملة من المواضيع كان أهمها القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية التي تنظم عمل القطاع الصحي داخل البلديات والمصروفات خلال عام 2019 ومناقشة اتمام الحساب الختامي وميزانية عام 2020.

وأستعرض وزير الصحة خلال الاجتماع جملة من المواضيع أهمها عمل إدارات الخدمات الصحية وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في مجابهة فيروس كورونا المستجد والاوضاع الوبائية المحلية والعالمية وذلك وفق للمؤشرات الدولية مثمنا جهود الجميع في التصدي للجائحة.

كما ناقش عقوب خلال الاجتماع، جملة من المواضيع الهامة والتي كان أبرزها شرح الموقف العام للمرافق الصحية وذلك بعد عدة زيارات ميدانية تفقدية قاما بها للمنشآت الطبية للوقوف عن كثب علي واقع الخدمات بعدد من القري والمدن والبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد.