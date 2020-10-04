نورلاند من القاهرة: سنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم الحوار الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الموجود في مصر حاليًا، عن شكره لها على استضافتها محادثات الغردقة الناجحة حول المسار الأمني والعسكري في ليبيا.

نورلاند قال ، في تغريدة، جاءت عبر الحساب الرسمي للسفارة بـ”تويتر”، أنه سيتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي المقبل.

وكان مصدر مطلع أكد أن السفير الأمريكي لدى ليبيا، استدعى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الإثنين للاجتماع به.

واستضافت مدينة الغردقة، المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، الأسبوع الماضي على مدار ثلاثة أيام، اجتماعا أمنيا ليبيا ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة والمعروفة باسم “5+5” والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24