ماس : استمرار قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا سيظل مسألة أساسية لحل النزاع

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، إن قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا سيظل مسألة أساسية في حل النزاع.

وشدد ماس على ضرورة وضع حد للتدفق المستمر للأسلحة والمعدات والمرتزقة.

وجدد ماس دعوته إلى ، لإغلاق كافة مراكز الاحتجاز مع إيجاد بدائل مستدامة للمهاجرين واللاجئين في ليبيا، مطالبا الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فعالة لحماية أرواح المهاجرين

