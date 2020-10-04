وقفة احتجاجية بجامعة بني وليد للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة وحقوقهم المالية المتعثرة

نظم عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة بني وليد، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للجامعة في المدينة، للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة وتيسير الحصول على الحقوق المالية المتعثرة لأعضاء هيئة التدريس.

وطالب المحتجون في بيان أصدروه خلال الوقفة، المؤسسات التشريعية والتنفيذية باتخاذ الإجراءات التي تحقق مطلبهم بشكل عاجل وفي مقدمتها تسهيل وتسيير إجراءاتهم المالية المتعثرة ومتابعة تلك الإجراءات في وزارة التعليم.

وعبر المحتجون عن استيائهم «من عدم انسجام ووجود طقس مشحون في أبسط أبجديات العمل في المؤسسة وبين عمداء الكليات ورئاسة الجامعة مما أثر سلبا على أداء أعضاء هيئة التدريس لمهامهم الأكاديمية داخل كلياتهم وتعطيل كافة الأنشطة الأكاديمية والثقافية لافتقار الكليات لأبسط للإمكانيات لإقامة تلك الأنشطة».

وتحفظ المحتجون على ما أسموه «نهج رئيس الجامعة وسياسته بالتفرغ في اتخاذ القرار في كل ما يخص الجامعة بدون الرجوع إلى المجلس العلمي بالجامعة وتجاوز مهامه كرئيس للجامعة بالتدخل المباشر في كافة الإجراءات المالية والإدارية بالجامعة والذي يعد مخالفا للائحة رقم 22 التي تنص على مهام رئيس الجامعة والتي لا تتدخل مع مهام الإدارات والكليات في الجامعة».

وحذر المحتجون من النتائج الوخيمة بسبب إقفال وإلغاء إدارات مهمة بالجامعة كإدارة التعاون الدولي والثقافي والبحوث والاستشارات والدراسات العليا والتدريب والأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية منا أثر على الأداء الأكاديمي للكليات.

وطالب المحتجون بتسوية الأوضاع الإدارية والمالية لأعضاء التدريس المعينين بالقرار رقم 119 والقرار 72 حتى يساهموا في تغطية النقص الشديد في بعض التخصصات.

وأكد المحتجون دعمهم لتنسيقية أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد، محملين وزارة التعليم والمجلس الرئاسي والجهات ذات العلاقة بالدولة كل ما يترتب عن إهمال المطالب المشروعة، مما يطر الكليات للدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم تحقق كافة المطالب.

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