ماس: لا مفر من حظر السلاح في ليبيا

أخبار ليبيا 24- متابعات

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا سيظل مسألة أساسية في حل النزاع، مؤكدًا أنه إذا لم يتم وضع حدًا للتدفق المستمر للأسلحة والمعدات والأفراد العسكريين فلن يكون هناك حافز لأطراف النزاع للكف عن سلوكهم الذي يؤدي إلى الدمار.

ماس ذكر في مقابلة له مع موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، “شهدنا أخيراً أن التطورات الإيجابية ممكنة من خلال المفاوضات، فلنأخذ على سبيل المثال محادثات مونترو بين الممثلين عن جميع الأطراف والجماعات الليبية والتي يسّرتها الأمم المتحدة، إن السلام في ليبيا ممكن، وليس لدينا أدنى شك أن الليبيين قد سئموا النزاع ويرغبون في إعادة إعمار بلدهم”.

وتابع “من أجل تعزيز العملية التي تقودها الأمم المتحدة، يلزم على المجتمع الدولي بأسره أن يتّحد في مساندة هذه الجهود، وهذا أمر نسعى إلى دعمه من خلال مسار برلين، ومن دواعي سروري أن أكون رئيسًا مشاركًا مع الأمين العام للأمم المتحدة في فعالية بشأن ليبيا حول هذا الموضوع والتي ستُعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا الإثنين”.

وحول ملف المهاجرين والانتقادات الموجهة لسياسات الإتحاد الأوروبي في هذا الملف، علق ماس قائلاً “في مناقشاتنا الجارية مع الأطراف الليبية نحن مستمرون في التعبير عن مطالبنا بإغلاق كل مراكز الاحتجاز مع إيجاد بدائل مستدامة للمهاجرين واللاجئين”.

واستكمل “إنقاذ الأرواح في البحر واجب قانونياً وإنسانياً ولذلك فإننا نؤيد تدابير الاتحاد الأوروبي الجارية والتي تهدف إلى تمكين خفر السواحل الليبي من أداء عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط بموجب القانون الدولي، هناك جانب آخر مهم من هذه التدابير هو بالطبع مكافحة شبكات المتاجرين بالبشر التي تعرّض حياة اللاجئين الضعفاء والمهاجرين للخطر”.

وسبق وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن هناك اتفاقا فرنسيًا ألمانيًا إيطاليًا، لفرض عقوبات ضد منتهكي قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، لاسيما مع استمرار انتهاك الحظر من قبل أطراف خارجية، على رأسها تركيا التي أعلنت أكثر من مرة عزمها على الاستمرار في مساندة قوات حكومة الوفاق عسكريًا.

كما أعلن وفدى مجلسي النواب المنعقد في طبرق والأعلى للدولة الاستشاري”، المجتمعين في مدينة بوزنيقة المغربية أن المباحثات بينهما بشأن المناصب السيادية، لازالت مستمرة.

وأوضح الوفدين في إيجاز صحفي، أنه عُقد أمس السبت اللقاء الثاني بينهما، في إطار الجولة الثانية من الحوار الليبي المنعقد في بوزنيقة بالمملكة المغربية، مؤكدين أن اللقاء عُقد في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

يشار إلى أن المجتمعون قد أعلنو عقب انتهاء الجولة الأولى التي انطلقت في السادس من سبتمبر الماضي في بوزنيقة، توصلهم إلى تفاهمات أولية بخصوص توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان – برقة)، والمعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.

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