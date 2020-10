بن عطية : حملة شرسة ضد حراك التغيير الذي كشف فساد مسؤولي الكهرباء

قال عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، إنه بعد حراك التغيير

في الكهرباء الذي هزّ عرش المصالح، وقام بتغيير جذري لم يحلم به أحد، ولم يتوقعه أحد،

وبدأت كرة الثلج تتدحرج ضد الفساد، بعد انكشاف الحلقة التي تربط الفساد ومناصريه و

مؤيديه في الخفاء.

وأوضح بن عطية، من خلال تدوينه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أنه بدأت حملة شرسة ضد حراك التغير لشعور الفاسدين باهتزاز عروشهم،

فقاموا بتحريك جيشهم الإلكتروني وبدأوا في معركة باطلة، كل مرة يخرجوا بإشاعات سمجة،

مع تعمد زيادة طرح الأحمال لإذلال الليبيين ليقولوا أن حياتكم مع الفاسدين أفضل من

محاولات الإصلاح، وفق تعبيره.

وأكد بن عطية، أن معركة الإصلاح طويلة وبقايا شرذمة الفساد في

طريقها للانكماش، مادام الشعب واعي وصابر، مؤكدًا أنه على يقين من أن الفساد بشركة

الكهرباء في طريقه إلى الزوال .

