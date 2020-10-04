“أبو الغيط”: نساند كافة الأطراف الليبية من أجل تسوية سلمية متكاملة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تظل على التزامها بمساندة ليبيا ومرافقة كافة الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية متكاملة للأزمة فى البلاد بجوانبها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأوضح في تصريحات صحفية لجريدة “الأخبار” المصرية، أن دور الجامعة هذا لا يختلف كثيراً عما تقوم به الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى المعنية بالشأن الليبي، قائلا “نحن كلنا نشارك فى عملية برلين كأطراف متساوية ونتفق على أن أى جهد نقوم به يجب أن يدعم ويصب فى الجهد الأشمل والأصيل الذى تقوده وترعاه الأمم المتحدة – عبر بعثتها للدعم فى ليبيا – ويساهم فى إنفاذ المخرجات التى توافقنا عليها واعتمدناها فى مؤتمر برلين فى يناير الماضي”.

وأضاف “أبو الغيط” أن الجامعة تضطلع بدورها هذا وفق محددات ومبادئ ثابتة، وعلى رأسها الالتزام بالحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية على طول الخط، ورفض كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية فى الشأن الليبي، والمطالبة بالتوصل إلى وقف دائم وشامل لوقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبي، ومعالجة التهديد الذى تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة، والوصول إلى توافقات ليبية جامعة ووطنية خالصة لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتويجها بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتابع “أبو الغيط”: تبقى الجامعة حريصة بالطبع على تنسيق كافة جهودها مع بعثة الدعم الأممية فى ليبيا وبقية شركائها فى عملية برلين، وتحديداً من أجل إنجاح منتدى الحوار السياسى الذى يجرى التحضير لعقده تحت الرعاية الأممية، كما ستكون الجامعة مستعدة للنظر فى سبل مساهمتها فى أية ترتيبات لمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار عندما يتم الاستقرار عليها، وستكون الجامعة بالتأكيد جاهزة أيضاً للمشاركة فى مراقبة الانتخابات التى ستجرى فى ليبيا عندما يتفق الليبيون على ترتيباتها وقاعدتها الدستورية والقانونية.