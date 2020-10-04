عمل الوفاق: الدولة لا تستطيع استيعاب كل العاطلين عن العمل

ليبيا – قال مستشار وزارة العمل بحكومة الوفاق حسن الكاسح إنّ تشغيل الشباب عبر القطاع العام أو الخاصّ، أو عبر دعم المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر من الإجراءات شديدة الأهمية.

الكاسح وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس السبت شدّد على ضرورة تدريب الباحثين عن العمل من غير المؤهلين لمهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير الوظائف بعد إتمام التدريب والتأهيل.

ودعا إلى ضرورة استيعاب الخريجين عبر القطاع الخاصّ، قائلًا: “فالدولة لا تستطيع استيعاب كل العاطلين عن العمل”، ومؤكّدًا تدريب 60 ألف شخص من الباحثين عن العمل غير المؤهلين بمهن ترتبط بأعمال مستدامة.

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