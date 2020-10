صنع الله يطالب بمعاقبة المسؤولين عن إغلاق موانئ وحقول النفط

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مجلس الأمن الدولي بمعاقبة المسؤولين عن إغلاق موانئ وحقول النفط.

وكشفت مصادر صحفية، أن صنع الله قدّم قائمة إلى لجنة العقوبات

الخاصة بمجلس الأمن الدولي، عبر الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة التابع

لحكومة الوفاق غير المعتمدة، خلت من اسم “حفتر”، لكنها ضمت في المقابل عددًا

من كبار مساعديه، ضمن أسماء 19 شخصا، طالب بمعاقبتهم دوليًا، بتجميد حساباتهم البنكية،

ومنعهم من السفر.

واتهمت القائمة، الـ 19 اسما بالتحريض على غلق الحقول والموانئ

النفطية، وإجبار العاملين فيها على إيقاف العمل بالقوة، ما أدى إلى خسائر بلغت نحو

10 مليارات دولار أميركي خلال الشهور التسع الماضية، حيث قالت المؤسسة إن إيقاف إنتاج الغاز، المستخدم لتوليد

الطاقة الكهربائية؛ أجبرها على استيراد الديزل لمحطات توليد الكهرباء واستنزاف الميزانيات.

