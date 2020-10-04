رئيس “سرت للنفط” يعتمد ترشيح 951 مستخدماً لشغل وظائف أعلى غير إشرافية

اعتمد “مسعود سليمان موسى” رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، صباح اليوم الأحد قائمة تتضمن 951 مستخدما مترشحين للنقل لشغل وظائف أعلى غير إشرافية ممن تنطبق عليهم شروط النقل إلى وظائف أعلى غير إشرافية وفقا للنماذج المعدة من إداراتهم والمصادق عليها من إدارة الموارد البشرية بناء على الملاك الوظيفي المعتمد وكذلك وفقا لقرار لجنة الإدارة رقم (150) لسنة 2012 م.

وبحسب إيجاز صحفى للشركة، أصدر رئيس مجلس الإدارة تخويلا للسيد “محمد فنتري” عضو مجلس الإدارة للمالية والموارد البشرية بإتمام كافة الإجراءات ذات العلاقة، مضيفة، تأتي هذه الخطوة في سبيل الدفع بالعناصر الوطنية وتشجيعها ودعمها للمزيد من العطاء ، وخلق المزيد من فرص الاجتهاد والإبداع.