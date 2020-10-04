ليبيا الان

أوغلو: بعد تسجيل اتفاقية ترسيم الحدود مع الوفاق يعني أنها لن تتغيّر بتغيّر الحكومات والأسماء والشخصيات

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إدعى السياسيّ التركي المقرّب من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يوسف كاتب أوغلو إنّ تسجيل الاتفاقية الليبية التركية في الأمم المتحدة يلزم الدولتين بها، مشيرًا إلى أنّ تسجيل الاتفاقية يعني أنها لن تتغيّر بتغيّر الحكومات والأسماء والشخصيات على حد زعمه.

أوغلو أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنّه بعد تسجيل الاتفاقية في الأمم المتّحدة أصبح لها تأثير دولي ومايسمى بالحصانة الدولية؛ لأنّها اتفاقية معترفٌ بها من الأمم المتحدة على حد زعمه.

وأضاف: “القيمة الحقيقية أنه عندما يتم ترسيم الحدود البحرية سيتمّ من خلال الدولتين ممارسة الأنشطة المشتركة والأحادية كلًا في منطقته، وأنها تحجم وتمنع الكثير من الانتهاكات والقرصنة واعتداءات الدول الأخرى وستكون الأمور ضمن الحماية لهذه الدول، تركيا وليبيا ستكونان دولتين ذواتي حدود بحرية متشاطئة، وعلى كل دولة أن تحمي حدودها البحرية من أيّ انتهاكات أخرى”.

كما أكّد في ختام حديثه على أنّ ما وصفه بـ”المصادقة” (تسجيل الاتفاقية) على ما تمّ الاتفاق عليه في الاتفاقية الثنائية يعني أنها أصبحت أممية وملزمة لباقي الدول ومعترفًا بها، لافتًا :” ذلك يعني أنها مصانة بالمصادقة الأممية وسارية النفاذ و محمية قانونيًا، فلا يسمح لأحد التعدّي على الحدود البحرية التي تم الاتفاق عليها بين ليبيا و تركيا”.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • متخلف عقليا اى رئيسى دولتين يمكنهما ارسال اى اتفاقية لترسيم الحدود للامم المتحدة وسيتم تسجيلها دون المسؤولية عن محتواها ولو كانت تركيا تحترم تسجيل الامم المتحدة فهناك تسجيل سابق لاتفاقيات بين اليونان ومصر وبين اليونان وايطاليا ومن السهل ان يوقع السيسى مع قيس سعيد على ترسيم حدود بحرية بين مصر وتونس تتيح اقتسام مياه ليبيا الاقتصادية وستسجل بالامم المتحدة عادى وعلى المتضرر ان يلجأ الى القوة العسكرية والحمد لله يوجد خطان احمران لا يستطيع اردوغان الجبان تخطيهما .

    رد

  • متخلف عقليا فالتسجيل لا يعنى اى مسؤلية اممية تسلتزم صدور قرار من مجلس الامن بل مجرد موظف يسجل اى طلب يقدم له من اى دولة ويعطيه رقم حتى وان كانت غالبية دول العالم سخرت من اتفاقية الفنكوش!!

    رد