الشح: مسار بوزنيقة محاولة لكسب الوقت وخطف الأضواء من مسار جنيف

ليبيا – اعتبر المستشار السياسيّ السابق في مجلس الدولة الاستشاريّ أشرف الشح أنّ المجتمع الدولي يعتقد أنّ تعدّد المسارات في المشهد الليبي يعني أنها موازية ومكمّلة لبعضها، لكنّ المسارات المطروحه حاليًا متنافسة ومتضادّة.

الشح وخلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد قال: إنّ مسار بوزنيقة جاء لخطف الأضواء من جنيف عن طريق وضع اتفاقات صورية؛ لأن العنوان العريض الذي يحاول التسويق له من قبل جماعة خالد المشري وعقيلة صالح ليس الوصول لاتفاق، بل محاولة سحب البساط من تحت المسارات الأخرى.

وأضاف: “ما زلت مُصرًّا على عزل مسار بوزنيقة عن كل المسارات الأخرى فهو محاولة لكسب الوقت وإعطاء مؤشرات حول إمكانية الوصول لاتفاقات، بالرّغم من قناعتهم بأنهم لن يتوصلوا لأيّ اتفاق. وصف المجتمعون في بوزنيقة على أنهم من مجلسي النواب والدولة به نوع من التدليس على المواطنين، الاجتماع المنعقد في المغرب مجرد محاولة لكسب الوقت”.

وكشف عن احتمال الإعلان عن الاتفاق على مبعوث أممي جديد لدى ليبيا بتاريخ 5 أكتوبر ماسيربك المشهد الليبي، مضيفًا: “حدوث ذلك الأمر سيضرب ما تقوم به ستيفاني وليامز في جنيف ومالطا بعرض الحائط؛ لأنّ المبعوث الجديد سيبدأ من الصفر”.

ختامًا قال: “لا أعتقد أنّ مخرجات برلين 2 ستحدث اختراقًا في الأزمة أكثر من مخرجات برلين رقم 1؛ لأنّ المواقف الدولية ما زالت متباعدة والمصالح الجيوسياسية لم تصل لتقاطعات تسمح لها أن تنفّذ بعض المخرجات وترتب المسألة الليبية بالشكل الذي يخدم التقاطعات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية