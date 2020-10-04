عماري زايد يلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الأحد، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، لمناقشة استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات برلمانية على أساس الاعلان الدستوري المؤقت وما تحتاجه المفوضية لإنجاز هذا الاستحقاق للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به البلاد.

وتم خلال اللقاء مناقشة تفاصيل إجراء العملية الانتخابية للمواطنين الليبيين النازحين والمهجرين وسهولة ترشحهم والتصويت لهم في أماكن نزوحهم.

كما ناقش عماري مع السايح الاحتياجات المالية للمفوضية وتلبيتها من طرف حكومة الوفاق خلال هذا العام، و أكد عماري أن الحكومة ملتزمة بتوفير المخصصات المالية اللازمة للمفوضية.