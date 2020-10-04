وقفة احتجاجية بجامعة بني وليد للمطالبة بإقالة رئيسها وصرف الحقوق المالية المتعثرة

طالب عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والموظفون في جامعة بني وليد، بإقالة رئيس الجامعة وتيسير الحصول على الحقوق المالية المتعثرة لأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها عمداء الكليات أمام مقر الإدارة العامة للجامعة في المدينة، اليوم الأحد.

وأصدر المحتجون بيانا طالبوا فيه المؤسسات التشريعية والتنفيذية باتخاذ الإجراءات التي تحقق مطلبهم بشكل عاجل، وفي مقدمتها تسهيل وتسيير إجراءاتهم المالية المتعثرة ومتابعة تلك الإجراءات في وزارة التعليم.

وعبر المحتجون عن استيائهم من عدم الانسجام ووجود طقس مشحون في أبسط أبجديات العمل في المؤسسة وبين عمداء الكليات ورئاسة الجامعة مما أثر سلبا على أداء أعضاء هيئة التدريس في مهامهم الأكاديمية داخل كلياتهم وتعطيل كافة الأنشطة الأكاديمية والثقافية لافتقار الكليات لأبسط الإمكانات لإقامة تلك الأنشطة.

واستنكر المحتجون ما أسموه “نهج رئيس الجامعة وسياسته بالانفراد في اتخاذ القرار في كل ما يخص الجامعة دون الرجوع إلى المجلس العلمي بالجامعة وتجاوز مهامه كرئيس للجامعة بالتدخل المباشر في كافة الإجراءات المالية والإدارية بالجامعة، والذي يعد مخالفا للائحة رقم 22 التي تنص على مهام رئيس الجامعة، والتي لا تتداخل مع مهام الإدارات والكليات في الجامعة”.

وحذر المحتجون من النتائج الوخيمة بسبب إقفال وإلغاء إدارات مهمة بالجامعة كإدارة التعاون الدولي والثقافي والبحوث والاستشارات والدراسات العليا والتدريب والأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية مما أثر على الأداء الأكاديمي للكليات.

وطالب المحتجون بتسوية الأوضاع الإدارية والمالية لأعضاء التدريس المعينين بالقرار رقم 119 والقرار 72 حتى يساهموا في تغطية النقص الشديد في بعض التخصصات.

وأكد المحتجون دعمهم تنسيقية أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد، محملين وزارة التعليم والمجلس الرئاسي والجهات ذات العلاقة بالدولة كل ما يترتب عن إهمال المطالب المشروعة، مما يضطر الكليات للدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم تحقق كافة المطالب.