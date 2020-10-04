للمرة الثالثة..سرقة كابل كهرباء رئيسي في بني وليد بعد صيانته

سرق مجهولون فجر اليوم الأحد، كابل كهرباء رئيسي يغذي عدة مناطق في بني وليد وذلك للمرة الثالثة بعد صيانة خلال الأسابيع الماضية، على ما أفاد مهند بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين «بوابة الوسط».

وقال المهندس الفني بدائرة توزيع سوف الجين، محمد نصر لـ«بوابة الوسط» إن كابل الكهرباء المعروف بخط المزرعة تعرض للسرقة فجر اليوم من قبل مجهولين وفي غياب كافة الجهات الأمنية بالمدينة.

وذكر نصر أنها المرة الثالثة التي يتعرض فيها هذا الكابل للسرقة بعد صيانته في الأسابيع الماضية، موضحا أن ذلك ترتب عليه انقطاع تام للتيار الكهربائي في مناطق الظهرة وطريق المطار.

وأضاف نصر أن كابل الكهرباء المسروق يبلغ طوله 600 متر، ويغذي عددا من مناطق بني وليد والتي تتميز بالكثافة السكانية.

يشار إلى إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وسبق أن تعرضت شركة الكهرباء وعددا من الكابلات الممتدة بين المناطق للسرقة من قبل مجموعات خارجة عن القانون، من بينها سرقة كابل الألياف بمناطق الطبول والحي الصناعي فجر أمس الجمعة.

وخلال الشهر الماضي قامت مجموعة خارجة عن القانون بسرقة كابل كهربائي يبلغ طوله 1500 يغذي منطقة الظهرة وطريق المطار مما أدى لإظلام تام في تلك المناطق.

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