غدا.. لجنة تقصي الحقائق تقدم تقريرها للأمم المتحدة حول ليبيا

تعتزم لجنة تقصى الحقائق المستقلة -المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا-، تقديم تقريرا شفويا إلى المجلس، يوم غدا الاثنين.

وأوضحت المصادر أن الجلسة تأتي في إطار الدورة العادية الخامسة والأربعين، والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، على أن تقدم اللجنة تقريرا مكتوبا مفصلا إلى المجلس في دورته القادمة في مارس 2021.

يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة كان قد تم إنشاؤها من قبل المجلس الأممي في دورته في يونيو من العام الجاري، وتستمر ولايتها لعام واحد بهدف التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف، منذ بداية عام 2016، وبهدف منع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان هناك وضمان المساءلة.