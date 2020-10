عقوب يطالب بالتخطيط لمواجهة الموجة الثانية من كورونا خلال الشتاء

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، اليوم الأحد،

على أهمية التخطيط الجيد لتجنب حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء، مطالبا

بتوفير الدعم اللازم لنظام الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية خلال فصل الشتاء.

وأوضح عقوب، خلال اجتماع حضره نحو 100 من مديري إدارات الخدمات

الصحية من شرق وغرب وجنوب ليبيا لمناقشة القرارات

الصادرة عن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، التي تنظم عمل القطاع الصحي داخل البلديات،

ومصروفات العام 2019، ومناقشة إتمام الحساب الختامي وميزانية العام 2020، أن الوزارة

ستتجه إلى تحسين الخدمات الصحية داخل البلديات بعد صرف المخصصات المالية وفقا لاستراتيجية

وزارة الصحة لعام 2020.

وطالب عقوب ادارة التفتيش والمتابعة بضرورة تكثيف الزيارات

الميدانية والتفتيشية على المراكز الصحية والمستشفيات، مشددا على ضرورة تحقيق الانضباط

الإداري في القطاع الصحي.

