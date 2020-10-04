عقوب يجتمع بمدراء الخدمات الصحية بالبلديات لبحث تنظيم القطاع الصحي

اجتمع وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، صباح اليوم الاحد، بمقر ديوان الوزارة بالبيضاء مع مدراء إدارات الخدمات الصحية بالبلديات بحضور عدد من مدراء الإدارات بديوان وزارة الصحة .

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة الصحة، ناقش الاجتماع الذي حضره قرابة 100 من مديري إدارات الخدمات الصحية من شرق وغرب وجنوب البلاد جملة من المواضيع كان أهمها القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية التي تنظم عمل القطاع الصحي داخل البلديات و مصروفات خلال عام 2019 ومناقشة إتمام الحساب الختامي وميزانية عام 2020 .

وأثنى عقوب، على مجهودات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني ووقوفه الدائم والداعم للوزارة للنهوض بالقطاع الصحي الليبي ودوره الفاعل في معالجه مشاكل القطاع الصحي خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد من انقسام سياسي وانعدام الموارد والامكانيات.

كما أستعرض وزير الصحة خلال الاجتماع جملة من المواضيع أهمها عمل إدارات الخدمات الصحية وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في مجابهة فيروس كورونا المستجد والاوضاع الوبائية المحلية والعالمية وذلك وفق للمؤشرات الدولية مثمنا جهود الجميع في التصدي للجائحة .

وشرح عقوب الموقف العام للمرافق الصحية وذلك بعد عدة زيارات ميدانية تفقدية قاما بها للمنشآت الطبية للوقوف عن كثب علي واقع الخدمات بعدد من القري والمدن والبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد، مؤكدا أن الوزارة سوف تتجه إلى تحسين الخدمات الصحية داخل البلديات بعد صرف المخصصات المالية وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة لعام 2020.

كما شدد عقوب على أهمية التخطيط الجيد لتجنب حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء وتوفير ودعم وتطوير نظم الطوارئ و الخدمات والرعاية الصحية خلال فصل الشتاء بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية ، مؤكدا علي أهمية تكاتف الجهود بين كل البلديات في للدفع بعجلة العمل.

وأصدر وزير الصحة تعليماته خلال الاجتماع علي إدارة التفتيش والمتابعة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية والتفتيشية والتأكيد علي مدي تنفيذ تعليمات وقرارات وزارة الصحة وتوجيهات رئيس الحكومة الليبية مشددآ على ضرورة متابعة آلية أوجه صرف المخصصات المالية من الباب الثاني والتطوير والتحسين وصولًا إلى مستوى آداء أفضل يلبي احتياجات المواطن و تطوير جودة الخدمة و وضع الخطط الكفيلة لتنفيذها وفقا الاستراتيجية ورؤية وأهداف الوزارة.

وأكد وزير الصحة على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري في القطاع الصحي، واتباع النظم الإدارية والبدء الفعلي اجراءات الجرد السنوي للأصول الثابتة والمنقولة لعام 2020 وتشكيل الجان المركزية والفرعية للجرد وتسلميه مطلع شهر ديسمبر من العام الحالي مطالبا مديري الخدمات الصحية بالبلديات اتخاذ كافة التدابير اللازمة في رفع حالة الجهوزية الكاملة .

كما ناقش المجتمعون القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية التي تنظم عمل القطاع الصحي والمشاريع الصحية التي تم تنفيذها في مجال التوسعة والتطوير والإنشاء داخل البلديات واليه تنفيذها خلال عام 2019.

كما اكد وزير الصحة لادارة المشروعات بالوزارة علي ضرورة الإسراع في اعداد تقارير حول نسبه الإنجاز للمشاريع الصحية بالبلديات وإحالتها لوكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية وخاصة التي وصلت فيهما عملية التجهيز إلى نسبة كبيرة وتقدير نسبه الإنجاز حيال المشاريع المتوقفة وحلحلة كافة المشاكل الفنية والإدارية العالقة.

ونبه “عقوب” على ضرورة إعداد تقارير دورية عن سير العمل؛ لإدارات الخدمات الصحية بالبلديات بهدف تقييم الموقف العام، مؤكداً في الوقت ذاته على دعمه للقطاع الصحي الليبي ككل.