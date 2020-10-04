الغريفة.. المسجد العتيق يفتح أبوابه بعد 28 عاماً من الإغلاق

بعد 28 عاما من الإغلاق والإهمال، افتتح المسجد العتيق في منطقة الغريفة، حيث واكبت “NEWS 218” دخول المصلين إلى المسجد وأداء الصلاة وسط إجراءات التباعد الاجتماعي.

والآن، يُرفع الأذان بالمسجد العتيق وتقام فيه الصلوات الخمس عقب رفع الحظر الجزئي عن أداء الصلاة في المساجد ضمن ضوابط صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وشهدت خطبة الجمعة حضورا لافتا من رواد المسجد، ودعا الخطيب إلى التعاون من أجل استكمال الصيانة وتجنب اصطحاب الأطفال مع اتباع تدابير الوقاية وفق تعليمات اللجنة المشرفة على المساجد تفاديا لانتقال العدوى بين المصلين.

وكانت أساسات المسجد مهترئة وسقفه مهدد بالسقوط بسبب تهالك جدرانه التي أنهكتها الشقوق، وكادت هذه المشاكل أن تنهي وجود المسجد تماما لولا تدخل الأهالي لإصلاح مايمكن إصلاحه حتى تعود أسطحه متماسكة بمظهر جديد دون المساس بمعالمه القديمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية