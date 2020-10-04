مواطن من تراغن يبعث رسالة سلام على طريقته

“المشي نحو سبها رسالة سلام”، فكرة أطلقها المواطن عبدالسلام حبيب من تراغن، ويسعى من خلالها إلى المشي من تراغن إلى سبها.

وتولدت الفكرة عند عبد السلام حبيب بعد أن نصحه الطبيب بالمشي كنوع من العلاج الطبيعي نظراً لإصابته بالغضروف، فعرف أثناء الممارسة اليومية للمشي أن لديه القدرة على تحقيق إنجاز من نوع خاص.

ويهدف عبدالسلام من تحقيق فكرته إلى إيصال رسالة مضمونها رياضي ومفادها أن مدينة سبها حيث كان يعيش سابقاً تستحق أن تكون مدينة للسلام خصوصاً أنها عاصمة الجنوب.

ويخوض عبدالسلام تدريبات يومية على المشي لمسافات طويلة وصلت الآن الى أكثر من 10 كيلومترات يومياً من أجل تأهيل إمكانياته الجسدية ولياقته البدنية الى مستوى يمكنه من الوصول من منطقة تراغن مرورا بمنطقة غدوة إلى منطقة الجديد في سبها.

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