تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة في بني وليد

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.

وأكدت اللجنة في منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، تسجيل حالة وفاة لمصاب داخل مركز العزل في مصراتة.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 03 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (210).

واستلم المركز عدد (3428) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1728) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (920) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (128) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (82) عينة “.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (22) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (3) عينات، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينات”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 2706 ) عينة سالبة، عدد (722) عينة موجبة (516 جديدة + 206 مخالطة)”.