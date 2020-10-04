“مطار مرتوبة”.. مواصفات عالمية تنقصها “لمسات أخيرة”

تقرير| 218

تحولت كاميرا 218 نيوز إلى منطقة مرتوبة ودخلت مطارها المدني الذي يَقع شرق مدينة درنة على مسافة 27 كيلومتراً، وهو يملك مدرجين، وتبلغ مساحته بالمجمل حوالي 2,450 هكتار.

وحتى الآن لم تستكمل أعمال تجهيز المطار الذي في حال تفعيله سيكون محطة عبور للرحلات العالمية وكذلك الرحلات الداخلية لأنه يتمتع بمواصفات عالمية، إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية وإيجاد فرص عمل للشباب.

ويبلغ طول المهبط الرئيسي 4 كيلومترات والعرض 60 مترا، أما المهبط الفرعي فتبلغ مساحته 3.50 كيلو متر وبعرض 45 مترا، كما يوجد به 4 مداخل ومخارج.

تم استلام المطار في عام 2008 من الهيئة العامة المؤقتة للدفاع وتسليمه لمصلحة الطيران المدني ومن ثم تم تكليف الشركة الليبية للتنمية والاستثمار بإنشاء صالة انتظار للركاب بتنفيذ شركة تركية ومن بعد ثورة فبراير استأنفت الشركة عملها في 2012 حتى 2015 ومن ثم تم إخلاء الشركة من الموقع.

وبعدها بادرت مصلحة المطارات بإعطاء بعض المشاريع لشركات محلية منها مشروع مبنى الإدارة ومبنى الإطفاء والسياج المعدني ومعالجة الفواصل المطاطية للمهبط الرئيسي وتنفيذ بئر مياه جوفية للمطار والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

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