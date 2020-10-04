“الإنسانية تنتصر”.. عاملة نظافة تكرس حياتها لعلاج مصابى كورونا

كرست سميرة حسين بوعزة، تعمل عاملة نظافة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بقسم فاطمة للنساء، وتبلغ من العمر 53عاما حياتها لخدمة مصابي فيروس كورونا.

وبعد ظهور بعض الحالات الموجبة بقسم النساء في مستشفى الرازي وبالرغم من أنها ليست من الأطقم الطبية إلا أنها وبدافع إنساني تركت أهلها وأبناءها واتصلت بهم وأبلغتهم أنها لن تغادر مستشفى الرازي حتى تحتفل بشفاء كل حالات الكورونا التي أصابت بعض النزيلات بمستشفى الرازي.

ومكثت سميرة حسين بوعزة، بالمستشفى طيلة ثلاث اسابيع داخل أقسام النساء بقسم العزل هي ومن معها من الأطقم الطبية والطبية المساعدة، لتقدم الخدمات والرعاية الصحية إلى النزلاء إلى أن تماثلت جميع الحالات للشفاء وتم إعلان شفاء كافة الحالات بمستشفى الرازي للأمراض النفسية .