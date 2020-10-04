الوداني: شكلنا لجنة لمتابعة تسوية الأوضاع المالية للكوادر الطبية ببني وليد

أكد مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي الوداني، تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع العناصر الطبية والطبية المساعدة مع وزارة المالية ولجنة ترشيد المرتبات لتسوية أوضاعهم المالية .وذلك خلال اجتماعه أمس مع مدير مكتب الشؤون الطبية ورئيس القسم المالي.

وقال الوداني إن اللجنة ستقوم أيضا بمتابعة مرتبات بعض الموظفين الذين لم يتقاضوها منذ سنة 2015 مع لجنة المرتبات بوزارة المالية لضمان صرفها مع مرتبات شهر نوفمبر.

هذا وثمن جهود العناصر الطبية والطبية المساعدة الملتزمة بالعمل، متعهدا بتسوية أوضاعهم المالية رغم العراقيل التي تواجه إدارته مع لجنة ترشيد المرتبات ووزارة المالية.

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