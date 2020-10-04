الثني يلتقي وزير الحكم المحلي لبحث هذه الملفات

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

وأصدر الثني خلال الاجتماع، تعليماته لرؤساء المجالس التسييرية بضرورة التنسيق مع رؤساء المجالس المحلية للأحياء والمناطق الواقعة ضمن اختصاصهم الجغرافي، مؤكدا ضرورة التنسيق لضمان وصول الخدمات لكافة المناطق والأحياء عبر المجالس التسييرية للبلديات.

كما ناقش الاجتماع احتياجات البلديات التابعة للحكومة الليبية وسير العمل بها وأبرز العراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.