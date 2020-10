أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن مدير المخابرات الحربية المصرية خالد مجاور، بحث مع سفير أميركا بليبيا ريتشارد نورلاند، توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

