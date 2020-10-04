المدعي العسكري بالقيادة العامة يطلق 82 سجينا متهمين في «قضايا إرهاب»

أطلق المدعي العام العسكري بالقيادة العامة، اليوم الأحد، 82 سجينا «متهمين في قضايا إرهاب» بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وجرى إطلاق السجناء بحضور المدعي العسكري العام ومدير إدارة التوجيه المعنوي ومدير إدارة الشرطة العسكرية والسجون.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن السجناء الذين أطلق سراحهم هم «ضمن الذين وجهت لهم تهم الانتماء والتعاون مع التنظيمات الإرهابية والتحقيق معهم بتهمة أن هناك من قام بما يعرف بالاستتابة وبعضهم تواصل مع أسماء إرهابية وكونهم لم يقوموا بتنفيذ أعمال يعاقب عليها القانون».

وأضافت أن السجناء أطلق سراحهم «بعد عرض قضاياهم على النيابة العسكرية» التي أوصت بإطلاقهم «مع المتابعة الأخيرة وفقًا لتعليمات القائد العام بمراعاة ظروفهم وظروف أسرهم».

وتحدث المدعي العسكري للسجناء الفرج عنه وذويهم في كلمة ذكر فيها «أهمية وخطورة المرحلة وإدراك ما يحاك ضد ليبيا والإرهاب وداعميه»، مشيرا إلى خطورة تنظيم داعش ووجوده في ليبيا.

وأكد المدعي العام العسكري للمفرج عنهم أن إطلاقهم «يعتبر فرصة لأخذ مكانهم بالمجتمع والمساهمة بوحدة الصف والاستقرار والأمن وعدم الانجرار وراء هؤلاء المجرمين الزنادقة».

وأضافت وكالة الأنباء الليبية أن أهالي المفرج عنه شكروا القائد العام على هذه اللفة، مؤكدين أنهم يريد إقامة دولة مؤسسات دولة جيش وشرطة.

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