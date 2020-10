مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح.. أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد يطالبون بإقالة رئيس الجامعة

نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد، اليوم الأحد،

وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة وحصولهم على حقوقهم المالية المتأخرة

.

وطالب المحتجون، خلال الوقفة من أمام مقر الإدارة العامة

للجامعة في بني وليد، المؤسسات التشريعية والتنفيذية باتخاذ الإجراءات التي تحقق مطلبهم

بشكل عاجل، وفي مقدمتها حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة، ومتابعة تلك الإجراءات

في وزارة التعليم.

وعبر المحتجون عن غضبهم تجاه سياسة رئيس الجامعة في الانفراد

باتخاذ القرار في كل ما يخص الجامعة دون الرجوع إلى المجلس العلمي، فضلا عن تجاوز مهامه

كرئيس للجامعة من خلال التدخل المباشر في كافة الإجراءات المالية والإدارية بالجامعة،

والذي يعد مخالفا للائحة رقم 22 التي تنص على مهام رئيس الجامعة، والتي لا تتداخل مع

مهام الإدارات والكليات، محذرين من النتائج السلبية جراء إقفال وإلغاء إدارات مهمة

بالجامعة كإدارة التعاون الدولي والثقافي والبحوث والاستشارات والدراسات العليا والتدريب

والأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية مما أثر على الأداء الأكاديمي للكليات.

وطالب المحتجون بتسوية الأوضاع الإدارية والمالية لأعضاء

هيئة التدريس المعينين بالقرار رقم 119 والقرار 72 حتى يساهموا في تغطية النقص الشديد

في بعض التخصصات، محملين وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة والمجلس الرئاسي

والجهات ذات العلاقة مسؤولية كل ما يترتب عن إهمال المطالب المشروعة،

كما هددوا بالدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم تحقيق مطالبهم

.

