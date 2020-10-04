خلال اجتماعه بوزير الحكم المحلي.. الثني يصدر تعليماته بضرورة التنسيق  بين البلديات والمجالس المحلية

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، تعليماته لرؤساء المجالس التسييرية بضرورة التنسيق مع رؤساء المجالس المحلية للأحياء والمناطق الواقعة ضمن اختصاصهم الجغرافي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وقد أكد الثني على ضرورة التنسيق لضمان وصول الخدمات لكافة المناطق والأحياء عبر المجالس التسييرية للبلديات.

وناقش الاجتماع احتياجات البلديات التابعة للحكومة الليبية وسير العمل بها وأبرز العراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها، وقد أكد الثني على تقديم كافة الاحتياجات للبلديات وفقا للمتاح، خاصة في ظل انعدام الإيرادات المالية للحكومة.