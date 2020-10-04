خلال اجتماعه بوزير الحكم المحلي.. الثني يصدر تعليماته بضرورة التنسيق  بين البلديات والمجالس المحلية

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، تعليماته لرؤساء المجالس التسييرية بضرورة التنسيق مع رؤساء المجالس المحلية للأحياء والمناطق الواقعة ضمن اختصاصهم الجغرافي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وقد أكد الثني على ضرورة التنسيق لضمان وصول الخدمات لكافة المناطق والأحياء عبر المجالس التسييرية للبلديات.
وناقش الاجتماع احتياجات البلديات التابعة للحكومة الليبية وسير العمل بها وأبرز العراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها، وقد أكد الثني على تقديم كافة الاحتياجات للبلديات وفقا للمتاح، خاصة في ظل انعدام الإيرادات المالية للحكومة.
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