البدء بإطفاء حرائق مكب أبوسليم المرحلي (صور)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، انطلاق أعمال إطفاء النيران المشتعلة في مكب أبوسليم المرحلي، بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية بطرابلس وشركتي الخدمات العامة والمياه والصرف الصحي.

وأشارت البلدية إلى أن الحريق الذي اندلع في المكب يعد من الكوارث البيئية داخل الحدود الإدارية للبلدية لما يسببه من ضرر كبير للأهالي من سكان محلة حي الأكواخ والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت البلدية أنها تقدمت بأكثر من طلب للجهات ذات الاختصاص لإزالة المكب المرحلي لوجوده في منطقة مكتظة بالسكان، مطالبة بإقامة مكب نموذجي يمكن تنفيذه داخل المدن موضحة أن جهات الاختصاص لم تتخذ حتى الآن أي إجراء.

ونوهت البلدية إلى أنه وخلال الأيام المقبلة سيتم تفعيل قرار المجلس الرئاسي بنقل المخلفات المتراكمة بهذا المكب للعديد من بلديات العاصمة بعد استكمال الإجراءات.

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