وزارة الداخلية تطلق خطة عاجلة للقبض على الخارجين عن القانون

أصدر وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، تعليماته المشددة بإطلاق خطة عاجلة للقبض على الخارجين عن القانون في بنغازي والمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، خلال اجتماع أمني طارئ عقده أمس ضم عددا من المسؤولين الأمنيين.

حيث أمر بوضع خطة أمنية مشتركة تبدأ من مساء أمس، وتضم مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بوزارة الداخلية، يتم من خلالها تقسيم مدينة بنغازي إلى مربعات أمنية بحيث تتولى كل جهة مسؤولية المربع الأمني الخاص بها، مشددا على ضرورة صد أي هجوم على المقرات الأمنية بقوة السلاح أيا كانت الجهة، ومؤكدا على ضرورة عدم السماح بضياع هيبة الشرطة ومراكزها ومقراتها، كما دعا لإشراك وحدات من الجيش كإدارتي الاستخبارات والشرطة العسكرية في الخطة.

من جهة أخرى، أكد بوشناف أن أرزاق وممتلكات المواطنين خط أحمر.

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