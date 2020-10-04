مصادر لـ”العربية”: توافق مصري أمريكي على تفكيك المليشيات وخروجها من ليبيا  

أفادت مصادر لموقع “العربية”، أن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، التقى اليوم الأحد، مدير المخابرات الحربية المصرية، حيث تم مناقشة ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وضرورة تفكيك المليشيات المسلحة.

وأوضحت المصادر لـ”العربية” أن القاهرة أكدت ضرورة وقف نقل المرتزقة والمليشيات المسلحة لخطورة إحياء التنظيمات الإرهابية.

وأشارت المصادر، إلى أن القاهرة نقلت للسفير الأميركي أن مصر ملتزمة بالعمل علي توحيد المؤسسات الليبية والعمل علي هدوء الأوضاع.

وشهد اللقاء بين السفير الأميركي ومدير المخابرات المصرية مناقشة ملف الخطوط الحمراء سرت والجفرة والتأكيد علي وجود خطوط فاصلة لا يمكن تعديها، وتوافق السفير الأمريكي مع مصر علي ضرورة عدم تخطي هذه الميلشيات حدود سرت والجفرة.

وشهد اللقاء توافقا أميركيا – مصريا علي ضرورة الرقابة الدولية علي المنافذ لوقف تدفق المقاتلين الأجانب ومنع إحياء التنظيمات الإرهابية.

وأكد السفير الأميركي ضرورة سحب المقاتلين الأجانب من كافة أنحاء ليبيا، ودعم أميركا لمبادرة اتفاق القاهرة كأحد أهم المبادرات لحل الأزمة الليبية.

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد أعرب عن شكره لجمهورية مصر العربية وذلك لاستضافتها محادثات الأزمة الليبية في مدينة الغردقة.

ووصف “نورلاند” المحادثات بالناجحة مضيفا على صفحة السفارة الرسمية بموقع “تويتر” اليوم الأحد: “أواصل المشاورات خلال زيارة للقاهرة، هنا، أود أن أعرب عن شكري لمصر لاستضافتها محادثات الغردقة الناجحة حول الأمن في ليبيا، وسنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي القادم”.