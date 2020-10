رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة عصير

برتقال مستوردة من تركيا عبر منفذ ميناء مصراتة البحري.

وأفاد المركز عبر مكتبه الإعلامي أنّ الكمية

المرفوضة بلغت عدد 6763 كرتونة، موضحا أنّ سبب رفض الشحنة أنها مخالفة للمواصفات

القياسية رقم 767-2-2015.

وأوضح المركز أن الشحنة بها تغير في الطعم، بالإضافة

إلى أنها تحتوي على شوائب.

