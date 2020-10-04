ليبيا الان

“ندوة أميركية” تبحث تسوية الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت كلية الشئون الدولية والسياسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عن عقدها ندوة عبر الإنترنت حول تسوية الأزمة في ليبيا.

وأشارت الكلية في بيان، إلى أن الندوة التي يشارك فيها وزير الخارجية السابق بالحكومة المؤقتة محمد الدايري، ووزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، وآخرون، تأتي بعنوان “ليبيا: هل هناك تسوية في طور الإعداد؟ الإشكاليات والطرق”.

ونوهت الكلية بأن الندوة تأتي كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير وستعقد عبر الفضاء الافتراضي، الأربعاء المقبل.

كما أشار البيان إلى الندوة التي سيديرها أستاذ الشئون الدولية ومدير مركز الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، سيشارك فيها أكاديميون في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من عدد من الجامعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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