أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن النائب بالبرلمان

الموازي محمد الرعيض كشف عن مراسة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”

إلى البرلمان لتقديم إحاطة يوم الثلاثاء القادم، بعد تأجيلها عدة مرات لتواجده خارج

البلاد .

وكان البرلمان الموازي، قد طالب بإحاطة الكبير حول تصريحات

وزير المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، ومناقشة وضع السياسة النقدية والوضع الاقتصادي

العام بالبلاد .

The post عاجل// البرلمان الموازي يعلن أن موعد إحاطة “الصديق الكبير” الثلاثاء القادم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24