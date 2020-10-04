نورلاند يصف محادثات الغردقة بـ”الناجحة”.. ويعد بالدعم

أشاد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بمحادثات الغردقة المصرية حول الأمن في ليبيا، ووصفها بالناجحة.

ونقلت السفارة عبر حسابها في “تويتر”، تصريحا لنورلاند قال فيه: “أواصل المشاورات خلال زيارة للقاهرة. هنا، أود أن أعرب عن شكري لمصر لاستضافتها محادثات الغردقة الناجحة حول الأمن في ليبيا، وسنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي القادم”.

وكان نورلاند قال في تصريح سابق، إن محادثات مصر هي دليل على نجاح العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.

يذكر أن مدينة الغردقة المصرية استقبلت وفودا أمنية وعسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية في ليبيا، لعقد مباحثات بينهما بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5+5، ولاقت المباحثات ترحيبا من عدة أطراف دولية في إطار المساعي المتواصلة لتسوية الأزمة الليبية.

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