بتعليمات من باشاغا.. داخلية الوفاق تؤمن مقر ما يسمى بكتيبة “الضمان” بتاجوراء

قامت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة

العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، بتأمين مقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل “الضمان”

ما يسمى بكتيبة “الضمان” تاجوراء بالكامل.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير

المعتمدة أنها قامت بتأمين المقر بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض بحكومة

الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

وأوضحت الداخلية، أنه عثِر خلال تأمين مقر

المؤسسة على عدد من الموقوفين داخلها والذين تم ضبطهم بطرق تعسفية وبدون إجراءات

قانونية، مضيفة أنه تم حصر السجناء.

