استمرار المفاوضات بين وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب

أكد وفدا مجلسي النواب والدولة على استمرار جلسات الحوار المنعقدة في مدينة بوزنيقة المغربية.

وفي إيجاز صحفي أمس قال الوفدان إنهما مستمران في الحوار حتى الوصول إلى توافق شامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي الليبي.

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