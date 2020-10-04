ندوة لمناقشة الأزمة الليبية بالجامعة الأمريكية في القاهرة

أعلنت كلية الشئون الدولية والسياسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عن عقدها ندوة عبر الإنترنت تناقش تسوية الأزمة في ليبيا.

وأشارت الكلية في بيان، اليوم الأحد، إلى أن الندوة يشارك فيها وزير الخارجية السابق بالحكومة المؤقتة محمد الدايري، ووزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، وآخرون، حيث تأتي الندوة تحت عنوان “ليبيا: هل هناك تسوية في طور الإعداد؟ الإشكاليات والطرق”.

ونوهت الكلية بأن الندوة تأتي كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير وستعقد عبر الفضاء الافتراضي، الأربعاء المقبل.

وأشار البيان إلى الندوة التي سيديرها أستاذ الشئون الدولية ومدير مركز الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، سيشارك فيها أكاديميون في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من عدد من الجامعات.