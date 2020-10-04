دخول 5 وحدات من محطة الرويس على الشبكة الكهربائية بعد الإظلام التام

أعلنت محطة الرويس لتوليد الكهرباء دخول الوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بالمحطة على الشبكة العامة للكهرباء بعد حالة الإظلام التام الثانية التي حدثت أمس.

هذا وأوضحت المحطة في منشور لها أمس أن سبب الإظلام التام بالجناح الغربي للشبكة العامة للكهرباء هو انخفاض تردد الشبكة بشكل حاد نتيجة زيادة استهلاك الطاقة، ونقص القدرات الإنتاجية لوحدات التوليد مشيرة إلى أن وحدات محطة الرويس لم تكن أبدا سببا في أي حالة من حالات الإظلام التام السابقة.

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