رئيس”العامة للكهرباء” بالحكومة الليبية يتعهد بسد احتياجات “طبرق” من التيار الكهربائى

التقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المهندس “فخري المسماري “، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر الهيئة بمدينة بنغازي رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية والوفد المرافق له.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “ربيع خليفه “، في إيجاز صحفى، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع الشبكة الكهربائية داخل بلدية طبرق من حيث المشاكل والاختناقات بالشبكة وآلية وضع الحلول لها، كما تم بحث آلية توفير احتياجات مكونات الشبكة الكهربائية لبلدية طبرق وخصوصا قبل داخل فصل الشتاء المقبل.

وتعهد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المهندس فخري المسمارى بتوفير كافة النواقص ومعالجة كافة المشاكل حتي يصل التيار الكهربائي لسكان البلدية والمناطق المجاورة لها دون انقطاع.