الشركة العامة للكهرباء تقوم بأعمال صيانة في مشروع الهضبة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع مشروع الهضبة بطرابلس قامت بإجراء أعمال الصيانة لمحطة لطفي فرحات جهد 11 كيلوفولت.

وبينت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أن العمل لايزال مستمرا لصيانة الأضرار الجسيمة التي حصلت لمكونات الشبكة الكهربائية جنوب العاصمة رغم قلة الإمكانات ونقص المواد، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة شملت تركيب وحدة حلقية ولوحة توزيع ضغط منخفض، وكذلك صيانة كوابل بهدف سرعة إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين القاطنين بالمنطقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا