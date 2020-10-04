ميناء بنغازي يستقبل عدد من السفن التجارية

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، اليوم الأحد، استقبال عدد من السفن التجارية المحمل بالبضائع المختلفة.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، أن سفينة نقل الحاويات (آني) رست بالميناء وعلى متنها عدد 371 حاوية بضائع متنوعة، كما رست السفينة (ڤكتوريا) وعلى متنها عدد 136 حاوية، والسفينة (ألـك) وعلى متنها عدد 84 حاوية، بالإضافة إلى سفينة نقل الحبوب (ليدي أسبرينزا) وعلى متنها 14000 طن من حبوب الشعير، والسفينة (أبريل دريم) وعلى متنها 5000 طن من حبوب القمح، والسفينة (الهاني) وعلى متنها 6200 طن من أكياس الأسمنت، أيضا تم دخول سفينة نقل السيارات( قراند إيقل) الخط الملاحي هيونداي الوكيل الملاحي شركة الفلك المشحون للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 650 سيارة قادمة من السوق الكورية، والسفينة (هاي شين) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 1450 سيارة قادمة من السوق الكورية.