غادر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، إلى العاصمة

المصرية القاهرة لعقد لقاء مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذى يزور

القاهرة أيضاً.

وبحسب مصادر صحفية، فمن المقرر أن يلتقى صالح السفير الأمريكي،

فضلا عن مسؤول أمني مصري رفيع المستوى.

وفي وقت سابق اليوم، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريشارد

نولاند، أنه سيتم تبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية للخروج بأفضل نهج يدعم الحوار

الليبي المرتقب في مصر، مثمنا دور السلطات المصرية لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في

الغردقة حول الأمن في ليبيا.

The post عقيلة صالح يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء السفير الأمريكي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24