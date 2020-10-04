المستشار صالح يلتقي أسر الشهداء والجرحى والمفقودين

بحث رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة أمس مع وفد من أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، آخر التطورات في البلاد وسبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرته بذات الصدد، حيث أوضح المستشار صالح المساعي التي تبذل للوصول إلى تسوية سياسية، بما يحفظ الحقوق ودون تفريط بالتضحيات، وبما يحقق العدالة والمساواة وإرادة الليبيين.

من جانبهم أكد الحاضرون على دعمهم لمبادرة المستشار صالح، كما تناول اللقاء المشاكل التي تواجه أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، حيث استمع رئيس مجلس النواب لجميع مطالبهم وفي مقدمتها ضرورة استحداث هيئة للشهداء والجرحى والمفقودين، تعنى برعاية أسرهم، مؤكدا على تأييده لهذا المطلب.

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