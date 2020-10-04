السايح يؤكد استعداد المفوضية لإجراء انتخابات خلال 120 يوما

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، استعداد المفوضية لإجراء انتخابات والإعلان عن نتائجها خلال 120 يوما.

جاءت تصريحات السايح خلال لقائه مع عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد اليوم الأحد، لمناقشة استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري المؤقت، واحتياجات المفوضية لإنجاز هذا الاستحقاق للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به البلاد.

وأشار السايح، إلى توفر الكوادر البشرية والقدرات الفنية للمفوضية الوطنية التي تسمح لها بإجراء انتخابات خلال 120 يوما، كونها جسم موحد ولم يتعرض للانقسام، على حد قوله.

كما تطرق الاجتماع إلى تفاصيل إجراء العملية الانتخابية للمواطنين الليبيين النازحين والمهجرين وسهولة ترشحهم والتصويت لهم في أماكن نزوحهم.

وناقش عماري زايد مع عماد السايح الاحتياجات المالية للمفوضية وتلبيتها من طرف حكومة الوفاق الوطني خلال هذا العام، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير المخصصات المالية اللازمة للمفوضية.

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