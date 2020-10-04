الحويج: مؤتمر سرت الثاني سيشكل مرجعية وطنية تدعم حل الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية عبد الهادي الحويج إن مؤتمر سرت الثاني المقرر عقده في العاشر من أكتوبر الجاري، يهدف لاستحضار الذاكرة التاريخية، ودعم الثوابت الوطنية المتمثلة في وحدة وسيادة ليبيا واستقلال قرارها، والدفع باتجاه الحل السياسي الذي ينهي الأزمة.

وأشار الحويج في مقابلة خاصة مع قناتنا إلى أن المؤتمر سيشكل مرجعية وطنية تدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، مبينا أنه يجمع كافة شرائح الشعب الليبي.

وأوضح الحويج أن المخرجات التي ستنبثق عن مؤتمر سرت الثاني سيتم رفعها إلى بعثة الأمم المتحدة والجامعة العربية، وكل أطراف المجتمع الدولي المعنية بالأزمة الليبية.

وبين الحويج أنه ستتم مناقشة كل من ميثاق سرت الأول ومخرجات برلين والاتفاق السياسي وإعلان القاهرة، وكل ما انبثق من جلسات ومؤتمرات سعت إلى حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أهمية العمل مع المجتمع الدولي من أجل صياغة مشروع دائم لحل الأزمة.

هذا وأكد الحويج أن الدولة الليبية تحترم القانون والالتزامات الدولية، فيما يتعلق بقانون الهجرة والاتجار بالبشر.

مشيرا إلى أنه لا توجد هناك أي انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المهاجرين، أو في مراكز الإيواء الموجودة على طول المناطق التي تتبع الحكومة الليبية.

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