عمر غيث من داخل غرفة عمليات سرت والجفرة: أطالب بركان الغضب بالوجود في كل الحوارات

توجه وفد من أعيان وحكماء مدينة الزنتان بزيارة لغرفة عمليات سرت و الجفرة التابعة لقوات الوفاق، وطالب خلال اللقاء النائب عمر غيث عن الزنتان مليشيا بركان الغضب بالتواجد في كل الحوارات السياسية .

وقال النائب عمر غيث عن الزنتان، أؤكد أن وفد مدينة الزنتان من مجلس الأعيان واللجنة الاجتماعية والمجلس العسكري وأعضاء مجلس النواب جئنا لنؤكد أن المعركة لازالت مستمرة قد تكون فى التبات تشهد نوعا من الهدوء ولكنها معركة سياسية وهي أهم معركة يجب أن نخوضها بكل قوي لنقطع الطريق على كل مين يريد القفز على الشهداء ومن يكسب مكاسب على دم الشهداء الأبرار.

وتابع غيث :” شفتوا القفز من موسكو للغردقة لبوزنيقة وكله يحاول إيجاد نقطة لهم أو يحاولوا إيجاد صيغة لهم فى الحل السياسي، واؤكد أنه يجب على ثورا بركان الغضب الذى خاضوا المعركة بالبندقية يكونوا موجودين فى الحوارات نحن لسنا ضد الحوارات والسلام ولكن حوار الشجعان سلام عاد ل ينصف من ضحي ولا يعطي الطريق للرعاع الذين كانوا متخاذلين والأن يخرجون جحورهم للاستفادة من المشهد، أتمني من جميع ثوار بركان الغضب الذين التفوا ضد غزو حفتر وترسانته وجاء يحلم ويمني نفسه لحكم طرابلس بالقوة أن يكونوا موجودين فى كل الحوارات لتحقيق الامن والامان فى ليبيا”.