رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته بضرورة تنسيق البلديات مع المجالس المحلية التابعة لها

بنغازي 04 أكتوبر 2020 (وال)-أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد، تعليماته لرؤساء المجالس التسييرية بضرورة التنسيق مع رؤساء المجالس المحلية للأحياء والمناطق الواقعة ضمن اختصاصهم الجغرافي.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزائدي.

وأكد السيد الرئيس على ضرورة التنسيق؛ لضمان وصول الخدمات لكافة المناطق والأحياء عبر المجالس التسييرية للبلديات.

وناقش السيد الرئيس احتياجات البلديات التابعة للحكومة الليبية، وسيّر العمل بها وأبرز العراقيل التي تُواجه العمل وآليات حلحلتها.

وأكد السيد الرئيس على ضرورة تقديم كافة الاحتياجات للبلديات وفقًا للمُتاح، خاصة في ظل انعدام الإيرادات المالية للحكومة. (وال- بنغازي) ر ت

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